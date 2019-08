Radlerin erfasst Fußgängerin in Karlstadt - 97-Jährige verletzt

In Karlstadt kam es am Donnerstag gegen 11:00 Uhr, auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Mainpromenade, zu einem Verkehrsunfall. Eine dort fahrende 16-jährige Fahrradfahrerin, die angab wohl kurz abgelenkt gewesen zu sein, übersah eine vor ihr gehende 97-jährige Fußgängerin welche dort mit ihrer 38-jährigen Enkeltochter unterwegs war. Es kam zu einer Berührung des Fahrrades mit der 97-jährigen Frau, welche dadurch stürzte und an einem Knöchel verletzt wurde. Die Frau musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Parkplatzrempler in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag gegen 11:25 Uhr in Karlstadt auf einem Parkplatz an der Ringstraße Ecke Gemündener Str. Dort wollte ein 69-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parkbucht ausparken und übersah den hinter seinem Fahrzeug querenden Pkw einer 51-jährigen Frau. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1100.- Euro entstand.

Auffahrunfall in Karlstadt

Karlstadt Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch bemerkte eine 30-jährige Autofahrerin gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstr. 27 zwischen Himmelstadt und Karlstadt zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw, welcher von einem 25-jähigen Mann gelenkt wurde, seine Geschwindigkeit verzögerte um nach rechts in einen Aussiedlerhof abzubiegen. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2600.- Euro entstand.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt