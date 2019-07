Radfahrerinnen zusammengestoßen

Beide kamen zu Fall. Hierdurch zog sich die 47-jährige Verursacherin eine Kopfplatzwunde zu, sodass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die andere, 46-jährige Dame zog sich eine Schürfwunde am Bein zu. Es entstand kein Sachschaden.

Spiegelglas herausgerissen

Ein unbekannter Täter ging in der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr bis Sonntag, 16:45 Uhr einen Renault an, der in der Spessartstraße abgestellt war. Dieser weist nun einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Das Spiegelglas wurde mutwillig zerstört und lag einige Meter vom Pkw entfernt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Roller gestohlen

Stockstadt: Im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Roller der Marke Longjia. Das orange- und schwarzfarbige Zweirad war im Hof eines Anwesens in der Adalbert-Stifter-Straße abgestellt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.