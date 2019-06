Radfahrerin stürzt aus ungeklärter Ursache - 47-Jährige schwer verletzt

Die 47-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Walldürn in der Buchener Straße unterwegs und stürzte am dortigen Bahnübergang. Warum ist bislang unklar. Den ersten Erkenntnisssen zufolge war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Mosbach: Kradfahrer verletzt

Nach einem Unfall in Mosbach am Montagnachmittag musste der Rettungsdienst einen Motorradfahrer in eine Klinik fahren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Goethestraße und bog nach links in die Marienstraße ab. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er das dort fahrende Motorrad und es kam zum Zusmamenstoß. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr, die ausgelaufenen Kraftstoff von der Fahrbahn entfernte.

ves/Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn