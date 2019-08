Radfahrerin kollidiert mit Auto

Als sie die Kreuzung zum Schwalbenrainweg passieren wollte, fuhr ein Golf von links in den Kreuzungsbereich ein, um anschließend nach rechts in die Linksstraße abzubiegen. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge und die Radlerin fiel zu Boden. Sie wurde vorsorglich mit einer Fußverletzung in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand geringer Sachschaden.

Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Opel Astra den Ulmenweg und bog nach links in den Kleinen Auweg ab. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Fahrradfahrer. Der Radler kam hierdurch zu Fall und zog sich hierdurch Schürfwunden an den Beinen zu. Er wurde von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

vd/Polizei Aschaffenburg