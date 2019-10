Radfahrerin bei Sturz in Gemünden verletzt

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Trekkingrad die Sudetenstraße bergabwärts Richtung Schönauer Straße. Auf der abschüssigen Strecke verbremste sie sich und verlor die Kontrolle über ihr Rad. Die Fahrerin stürzte über den Lenker und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen. Passanten kümmerten sich um die junge Frau, welche mit Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht wurde. Einen Helm hatte sie zur Unfallzeit leider nicht getragen.

Auto beschädigt

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Dienstag, ca. 16:20 Uhr, bis Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, wurde an einem Pkw-Mercedes, der im Hofraum eines Anwesens in der Sachsenheimer Straße abgestellt war, mutwillig der Mercedes-Stern von der Motorhaube abgerissen. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den Täter unter Tel. 09351 / 9741-0.

Meldeverstoß

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Bei Ermittlungen in anderer Sache wurde ein Sachbearbeiter der Polizeistation Gemünden auf einen 27-jährigen Mann aufmerksam, der bereits vor ca. einem Jahr nach Berlin verzog, es aber bisher versäumte, sich dort anzumelden. Er wird aus diesem Grund wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesmeldegesetz zur Anzeige gebracht.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Donnerstag wurde die Besatzung eines Streifenfahrzeugs der Polizei Gemünden im Bereich der Keßlerstraße auf zwei männliche Personen aufmerksam. Beim Näherkommen des Polizeifahrzeugs konnte beobachtet werden, wie einer der beiden, ein 22-Jähriger aus dem Dienstbereich, ein Tütchen ins Gebüsch warf. Bei einer kurzen Nachsuche wurden die Beamten auch fündig und stellten ein Tütchen mit einer geringen Menge Cannabis sicher. Ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz wird gegen den 22-Jährigen zur Anzeige gebracht.

mci / Quelle: Polizei Gemünden