Radfahrer mit reichlich Alkohol unterwegs

Diese konnte erst auf der anderen Mainseite erfolgen, weil der Betroffene nicht auf die Anhaltesignale reagierte. Bei der

Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Mann gab an, vier Maß Bier getrunken zu haben. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Frau entlassen.

Berührung beim Überholvorgang

Rothenfels: 1500 Euro Sachschaden entstand an zwei Autos beim Überholvorgang. Am Montag, gegen 17:20 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge die Staatsstraße 2315 von Neustadt in Richtung Rothenfels. An einer langen Geraden wollte der 41-jährige Fahrer eines Audis die beiden vor ihm fahrenden Pkws überholen und scherte aus. Als er etwa auf gleicher Höhe mit einem Peugeot war, zog dessen 19-jährige Fahrerin nach links, um ebenfalls einen Vorausfahrenden zu überholen. Obwohl der Audi-Fahrer abbremste, konnte er eine leichte seitliche Berührung der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Verletzt wurde niemand.

Zeugin beobachtet Fahrrad-Dieb

Kreuzwertheim: Zum Diebstahl eines E-Bikes im Wert von 3000 Euro aus einer Garage kam es am Montag, um 16:15 Uhr, „In der Frühmeß“. Wie eine Zeugin beobachtete, öffnete ein unbekannter schlanker Mann mit dunklen Haaren das geschlossene, aber nicht versperrte Garagentor eines Wohnanwesens, betrat die Garage und zog das Tor von innen hinter sich wieder zu. Kurz darauf öffnete der Mann von innen das Tor gerade soweit, dass er mit dem anthrazitfarbenen E-Bike der Marke Morrision, Typ E-7.0 SUB, durchfahren konnte und entfernte sich dann sehr schnell. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Radmuttern entwendet und gelockert

Marktheidenfeld: In der Zeit von Mittwoch bis Freitag, jeweils zwischen 21:45 und 06:10 Uhr, hat ein unbekannter Täter sich an einem geparkten schwarzen Audi A 6 zu schaffen gemacht. Am Reifen vorne links wurden zwei Radmuttern gelöst und zwei Radmuttern komplett entwendet. Sachschaden ist nicht entstanden. Der Wagen stand in den Zeiträumen in der Verlängerung der Ludwigstraße auf dem Parkplatz der Firma Warema auf der Friedhofsseite/auf Höhe der Feuerwehrrettungsstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld