Radfahrer in Marktheidenfeld verletzt

Am Montag gegen 11.45 Uhr kam es in der Baumhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 73-jähriger Auto-Fahrer wollte von der Baumhofstraße nach links auf das Gelände eines Einkaufmarktes einbiegen und übersah hierbei einen auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer stieß hierbei gegen den Pkw und verletzte sich schwer. Der 23jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Am Auto entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Junger Mann um 1400 Euro betrogen

Altfeld. Bereits am Sonntag wurde ein 24-jähriger Mann in Altfeld von zwei englisch sprechenden Männern angesprochen. Die Männer gaben vor, dass deren Fahrzeug aufgebrochen worden wäre. Aus diesem Grund würden sie 150 Euro für die Überfahrt nach Großbritannien benötigen. Der junge Mann ließ sich auf die Männer ein und ging mit diesen zu einem Geldautomaten. Letztendlich konnten die Männer den jungen Mann dazu bewegen, ihnen 1400 Euro auszuhändigen. Die englisch sprechenden Männer sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Sie sollen mit einem Skoda Oktavia mit irischer Zulassung unterwegs gewesen sein. Hinweise zu den Männern bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Laternenmast in Kreuzwertheim angefahren

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum vom 20.02. bis 24.02.20 wurde in Röttbach, In den Ellern von einem Unbekannten ein Laternenmast angefahren. Der verursachte Schaden beträgt etwa 2000 Euro.