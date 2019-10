Radfahrer in Lohr-Sackenbach gestürzt und schwer verletzt

Dort stürzte ein 78-jähriger Radfahrer. Der 78-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg. Anwohner im Märzenrain hörten ein Scheppern und Klappern auf der Straße und fanden den 78-jährigen neben seinem Fahrrad liegend auf der Straße. Er hatte eine blutende Kopfverletzung und war nicht ansprechbar. Ersthelfer vor Ort versorgten den Mann. Der 78-jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr, Tel. 09352/87410, in Verbindung zu setzten

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, 05.10.2019, um 14.20 Uhr der 21-jährige Fahrer eines Wagens in der Rodenbacher Straße angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum vorlagen. Ein Drogenvortest wurde deshalb durchgeführt. Dieser Drogenvortest war positiv. Gegen den 21-jährigen wird deshalb wg. des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Fahrt des 21jährigen war an der Kontrollstelle somit zu Ende. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenvortest bestätigen erwarten den Fahrer ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbort.

Polizei Lohr/mkl