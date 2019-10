Radfahrer in Alzenau übersehen - Oberschenkelhalsbruch

Um 8.45 Uhr wollte ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer von der Prischoßstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Westumgehung abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er offenbar den Radfahrer, der in Richtung Alzenau unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radler zu Fall kam. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Oberschenkelhalsbruch. Nach Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.



Zu viel Promille

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Donnerstag um 01.30 Uhr war für einen Renault-Fahrer die Fahrt beendet. Eine Streife hatte den Mann in der Siemensstraße kontrolliert. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,52 Promille ergab. Auf den Mann kommen nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro, ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats, sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei ein Gespann (Pkw + Anhänger) in der Prischoßstraße. Dabei kam zum Vorschein, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin beschädigte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr beim Rangieren in der Burgstraße einen abgestellten VW. Dabei entstand ein geringer Schaden (200 Euro).

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Schöllkrippen-Hofstädten, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 12.45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Spessartstraße in Richtung Schneppenbach. Ein 20-jähriger fuhr mit seinem Opel Transporter zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. An einer Fahrbahn-verengung kam es zu einer Spiegelberührung, bei der ein Gesamtschaden von 250 Euro entstand.

Geparkten VW-Bus touchiert

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Schulstraße entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 800 Euro. Um 10.15 Uhr hatte ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit den linken Außenspiegel eines geparkten VW-Busses gestreift.

Fehler beim Überholen

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um kurz vor 06 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit einem Linienbus auf der Staatstraße 2443 in Richtung Hörstein. Circa 500 Meter vor der Einmündung nach Rückersbach überholte ihn ein 50-jähriger Seat-Fahrer. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang touchierte der Seat-Fahrer die linke Front des Busses. Fazit: 5000 Euro Schaden am Pkw und 3.000 Euro am Bus.

Geringe Mengen Haschisch sichergestellt

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Mannes und einer 19-jährigen Frau am Mittwoch um 16.45 Uhr im Kirchweg konnte eine Polizeistreife jeweils geringe Mengen Haschisch auffinden und sicherstellen. Auf beide kommt nun eine Anzeige zu.

Polizei Alzenau/mkl