Radfahrer fährt in VW-Bus: 53-Jährige verletzt

Hier war eine Radlerin verbotswidrig auf dem Gehweg in der Unterlandstraße gefahren und mit einem VW-Bus kollidiert, dessen Fahrerin von der Jakob-Hemmelrath-Straße kommend nach rechts in die Unterlandstraße einbiegen wollte. Die 53-jährige Radlerin prallte mit ihrem Rad in die rechte Busseite und erlitt beim Sturz leichtere Verletzungen im Gesichtsbereich. Der VW-Bus blieb unbeschädigt.

Beim Einfahren in Kreisel verunfallt

Niedernberg, St 2313. Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz an der Kreisstraße MIL 38 ist eine auswärtige Opelfahrerin am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr verunfallt. Die Opelfahrerin wollte in den Kreisel einfahren und kollidierte mit einem Opel Astra, dessen Fahrerin, von Aschaffenburg kommend, sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision im Kreisel wurden beide Autos beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit.

Auffahrunfall im Kreisel

Niedernberg, St 2313. Im Kreisverkehrsplatz Niedernberg ist es am Mitwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Mercedes-Fahrer war hier im Kreisel, von Großwallstadt kommend, unterwegs und wollte diesen Richtung Ortsmitte Niedernberg wieder verlassen. Wegen eines im Kreisel befindlichen, vor ihm fahrenden Autos, musste der CLK-Fahrer abbremsen. Eine hinter ihm befindliche Scirocco-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr wegen zu wenig Abstand auf den Mercedes auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Laster bleibt an Balkon hängen

Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße. Im Begegnungsverkehr in der engen Ortsdurchfahrt in der Wilhelmstraße in Klingenberg ist es am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen-Fahrer, der von Röllfeld kommend Richtung Erlenbach unterwegs war, war hier einem entgegenkommenden Laster nach rechts ausgewichen, da sonst ein Vorbeifahren nicht möglich gewesen wäre. Der Laster-Fahrer zog allerdings zu weit nach rechts und streifte daher einen Balkon eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße. Dieser wurde durch die Kollision stark beschädigt und akut einsturzgefährdet. Der Gehweg im dortigen Bereich musste nach dem Unfall gesperrt werden, da Fußgänger im Bereich des Balkons gefährdet sind. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 6000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629-0.

ves/Polizei Obernburg