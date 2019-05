Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Um 16.15 Uhr fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer auf der Friedensstraße in Richtung Sportplatz. An der Kreuzung zur Frankenstraße wollte er nach links in Richtung Hörstein abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Radfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Frankenstraße fuhr. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer, der keinen Helm trug, zu Boden. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Der Schaden an Pkw und Fahrrad beträgt 1.100 Euro.

Parkrempler

Alzenau. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer beschädigte am Donnerstagabend um 19.45 Uhr beim Einparken in der Burgstraße einen abgestellten Opel. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/nico