Radfahrer bei Unfall in Bürgstadt verletzt

Es kam daraufhin zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Hierbei zog sich der 64-jährige Radfahrer beim Sturz leichte Blessuren zu. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die vor Ort befindlichen Ersthelfer bzw. Zeugen, die sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Parkrempler in Großheubach

Gegen 16:30 Uhr rangierte ein Dacia-Fahrer mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Mainstraße in Großheubach. Hierbei übersah der 70-jährige den hinter ihm wartenden Pkw VW eines anderen Verkehrsteilnehmers. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg