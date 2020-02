Radfahrer bei Sturz in Erlenbach verletzt

Der 26-Jährige war mit seinem Rad in der Dr.-Jordan-Straße Richtung Erlenbacher Straße unterwegs und kam hier aufgrund eines Fahrfehlers selbstverschuldet zu Fall. Beim Sturz vom Rad zog sich der Radler leichtere Verletzungen zu die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radler hatte leider keinen Schutzhelm getragen.

Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Niedernberg. Am Sonntag Nachmittag gegen 15.20 Uhr haben unbekannte Autoknacker wieder einmal am „Blauen Wunder „ zugeschlagen. Die Diebe suchten sich im dortigen Bereich einen vermutlich unverschlossenen Pkw und durchsuchten ihn nach Verwertbarem. Die Diebe erbeuteten schließlich aus einem Pkw Skoda Octavia ein dort zurückgelassenes Mobiltelefon samt Ladekabel und ein Päckchen Zigaretten.

Paketzustellerfahrzeug macht sich selbstständig

Mönchberg. Erheblicher Sachschaden ist am Montag früh gegen 03.55 Uhr durch einen Kleintransporter verursacht worden. Der Fahrer des Citroen Jumper hatte den Transporter am dortigen Hang abgestellt und offensichtlich die Handbremse nicht genügend angezogen, so dass der Transporter sich selbstständig machte und langsam bergab durch einen Vorgarten in der Urbanusstraße rollte. Dort streifte er eine Hauswand und wurde schließlich von einer Grundstückseinfriedung „gestoppt“. Die „geisterfahrt“ des Transporters richtete einen Sachschaden von ca. 4000 Euro an.

Drogenfahrt

Elsenfeld. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Pkw-Fahrer haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag früh gegen 09.10 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der Aschaffenburger war in der Marienstraße einer allgemeinen Kontrolle unterzogen worden. Hierbei zeigte der 39-Jährige deutliche körperliche Ausfallerscheinungen und musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Ertappte hatte eingeräumt, zuvor verschiedenen Drogen konsumiert zu haben.

Auf parkenden Lkw aufgefahren- leicht verletzt

Niedernberg, Nordring. Eine 24-jährige Niedernbergerin ist am Samstag nachmittag gegen 17.05 Uhr im Nordring verunfallt. Die junge Frau war mit ihrem Audi A 3 in Richtung Großostheimer Straße unterwegs. Aufgrund Blendung durch die untergehende Sonne übersah die Audifahrerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Ihr Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Unfallflucht

Obernburg a.Main. Eine Unfallflucht ist vom Parkplatz eines Möbelhauses in der Römerstraße gemeldet worden. Hier hatte ein Erlenbacher seinen weißen Pkw Mitsubishi ASX während des Geschäftsbesuches von 16.00-17.30 Uhr abgestellt. Als er nach dem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er an der linken Fahrzeugseite diverse Kratzer und leichte Dellen fest. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte rote Farbe gehabt haben. Möglicherweise hat der Unfallverursacher beim Ausparken gar nicht bemerkt, dass er an dem Mitsubishi hängengeblieben ist. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg