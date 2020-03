Gegen 12.30 Uhr kam es an einem Kreisverkehr in Obernburg am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der 19-jährige Fahrer eines BMW übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 78-jährigen Radfahrer. Der kam bei der Kollision zu Fall, blieb aber unverletzt. Nur das Fahrrad wurde beschädigt. Der Schäden beträgt 200 Euro.

stru/ Quelle: Polizei Obernburg