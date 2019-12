Raddieb nach zehn Minuten geschnappt

Er hatte das Schloss aufgebrochen und das Rad an sich genommen.

Bereits 10 Minuten später konnte eine Zivilstreife das auffällige Zweirad im Bahnhofsbereich entdecken und den Nutzer, einen 46-Jährigen aus Frankfurt, vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen gegen den einschlägig vorbelasteten Straftäter folgen.

Unfallflucht in Parkhaus

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde am Dienstag im Parkhaus Löhergraben ein roter Opel Insignia von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Möglicherweise nutzte der Verursacher einen schwarzen Kleinwagen, VW Polo oder Golf II. Anschließend flüchtete er vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Eine Polizeistreife, welche auf dem Weihnachtsmarkt patrouillierte, nahm am Dienstag gegen 20:00 Uhr Marihuanageruch wahr. In der Parkanlage vor der Bibliothek am Schlossplatz konnte sie bei der Kontrolle eines 19-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Es folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung mit anschließender Entlassung des Probanten. Anzeige wird vorgelegt.

Vorfahrtsunfall

Hösbach. Am Montag um 15:50 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Pkw Suzuki die Hauptstraße ortseinwärts. Sie wollte nach rechts in die Daimlerstraße einbiegen und betätigte den rechten Richtungsanzeiger. Kurz vor dem Abbiegevorgang entschied sie sich geradeaus zu fahren. Zur gleichen Zeit wollte ein 75-Jähriger mit seinem Pkw Smart aus der Daimlerstraße nach links in Richtung Laufach einfahren. Irritiert durch den gesetzten Blinker fuhr er los. Es kam zur Kollision, wobei ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Stockstadt. Am Dienstag um kurz vor 12:00 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw Daimler die Taunusstraße in Richtung Industriestraße. Vor dem Abbiegen auf diese musste er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich warten. Währenddessen rangierte eine Unbekannte mit ihrem Pkw Hyundai von einem Parkplatz rückwärts auf die Straße. Hierbei fuhr sie mit ihrem linken Heck gegen die hintere linke Tür des Daimlers. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und beging Unfallflucht. Am Daimler entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Ermittlungen nach der Unfallflüchtigen dauern an.

Geparkten Pkw angefahren und abgehauen

Stockstadt. In der Böhmerwaldstraße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr ein Pkw Skoda von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich des linken Kotflügels und der Fahrertüre erheblich beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden von ca. 3000 Euro.

Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Großostheim. In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr wurden in der Mährenstraße, Frankenstraße und Stadtseestraße an insgesamt vier Fahrzeugen der Marken Opel, Hyundai und Daimler mehrere Reifen zerstochen. Offensichtlich nutzte der unbekannte Täter hierbei einen schmalen scharfen Gegenstand. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg