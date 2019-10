Rad am Karlsteiner Bahnhof geklaut

Das Fahrrad war mittels Schloss gesichert.

Verkehrsunfallflucht

Karlstein a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde am Tennisheim im Holzweg ein Mercedes CLK auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Um den entstandenen Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Die genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Wildunfall

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr kam es zwischen Sommerkahl und Schöllkrippen zu einem Wildunfall mit einem Reh. Dabei wurde die Front des Pkw´s stark beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mkl