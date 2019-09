Rabiater Mann am Supermarkt-Parkplatz - Täter gefasst

<%LINK id="6794960" tag="" type="Artikel" text="Wie bereits in der Vergangenheit berichtet wurde, kam es am vergangenen Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes<span style="display: none;"> </span> " %>am Äußeren Ring zwischen einem rabiaten unbekannten Mann und einem Kunden, wobei der Kunde von dem Unbekannten erst verbal beleidigt und anschließend getreten und geschlagen wurde. Am Donnerstag konnte der Unbekannte nun durch die Polizei ermittelt werden. Er gab die Tat zu und wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Lastwagen mit einigen Mängeln gestoppt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Wegen eines abgefahrenen Reifens wurde die Weiterfahrt eines Lkws mit Anhänger am Freitag unterbunden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 02:15 Uhr auf dem Äußeren Ring wurde ein 43-jähriger Lastwagen-Fahrer angehalten. Hierbei waren im Bereich des Armaturenbrettes diverse blaue Lichter angebracht, die zur Front leuchteten. Des Weiteren wies der linke vordere Reifen einen erheblichen Mangel auf. Durch die abgefahrene äußere Flanke drückte sich bereits das Metall der Karkasse durch. Die Weiterfahrt bis zur nächsten Werkstatt wurde gestattet, erst nach Montage eines neuen Reifens durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Einbruch in Kreuzwertheimer Gaststätte

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Donnerstag drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Innere einer Gaststätte in der Lengfurter Straße ein. Aus dem Thekenbereich und dem Kühlraum wurden alkoholische Getränke, 1 BOS-Terminal sowie ein älterer Laptop im Gesamtwert von 400 € entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf 200 € beziffert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

Scheiben zu dunkel - Betriebserlaubnis erloschen

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Dunkel abgeklebte Seitenscheiben eines BMW 5 L führten zur einstweiligen Erlöschung der Betriebserlaubnis. Eine Polizeistreife befuhr am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, die Staatsstraße 2315. Dabei fiel ihnen ein Pkw aufgrund auffällig dunkler Scheiben auf. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Seitenscheiben abgeklebt waren. Die Weiterfahrt wurde daraufhin lediglich bis zur nächsten Werkstatt gestattet.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld