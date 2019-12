Rabiater Autofahrer in Alzenau-Wasserlos unterwegs

Ein 36-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr zunächst in der Ortsdurchfahrt dicht auf den Mini eines 22-Jährigen auf. Beim anschließenden Überholen wurde der Mini-Fahrer nach rechts abgedrängt. Glücklicherweise kam es bei dieser Situation zu keinem Verkehrsunfall. Im weiteren Verlauf hielten beide Fahrzeugführer an, woraufhin der 36-Jährige noch den

19-Jährigen Beifahrer des Mini-Fahrers am Hals packte. Gegen den vermeintlichen Verursacher wird nun wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung ermittelt.

Unter Drogen am Steuer

Alzenau. Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurde in der Michelbacher Straße ein VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 18-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm