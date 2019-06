Quad, Motorrad und Auto kollidieren - Drei Schwerverletzte

Bisher ist bekannt, dass ein Motorradlenker mit Sozia einem vor ihm fahrenden Quad mit Mergentheimer-Zulassung von hinten auffuhr. Das Quad mit einer 49-jährigen Lenkerin aus dem Main-Tauber-Kreis, wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte es frontal mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Audi-Fahrerin aus dem Main-Tauber-Kreis, welche die Kreisstraße aus Richtung BAB-Anschlussstelle Boxberg befuhr. Die beiden 55-Jährigen auf einer Harley Davidson mit slowenischer Zulassung erlitten durch das Unfallgeschehen schwere Verletzungen, ebenso die 49-jährige Quad-Fahrerin. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Bei allen Verletzten besteht keine Lebensgefahr.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallgeschehens ein Sachverständiger beauftragt. An der Unfallstelle waren vier Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz, die Polizei war mit zwei Streifenwagen aus Bad-Mergentheim, einem aus Tauberbischofsheim und einem Einsatzwagen der Verkehrspolizei aus Tauberbischofsheim vor Ort. Die Kreisstraße 2877 musste wegen der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis circa 20.30 Uhr teilweise gesperrt werden. Den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 35.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/60090 zu melden.

ves/Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis