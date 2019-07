Quad-Fahrer in Miltenberg ohne Führerschein unterwegs

Am Montag, um 07.30 Uhr, wurde in Miltenberg in der Mainzer Straße bei einem Quad-Fahrer festgestellt, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Weiter hatte das Quad kein aktuelles Versicherungskennzeichen. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg