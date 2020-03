Punto-Fahrer nach Unfall auf der A3 nicht mehr auffindbar

Der Punto drehte sich nach dem Zusammenstoß vor dem Lkw um 180 Grad. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, fanden sie dort den Lkw-Fahrer und einen männlichen Insassen des Fiat vor, welcher jedoch den Wagen nicht gesteuert haben wollte. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb er mit auf die Dienststelle musste.

Vom vermeintlichen Fiat-Fahrer fehlte allerdings jede Spur, weshalb die Polizei einen Hubschrauber und einen Polizeihund anforderte. Während der Lastwagen seine Fahrt eigenständig fortsetzen konnte, wurde der Fiat sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

Kurzzeitig musste die Autobahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-8572530 in Verbindung zu setzen.

rah