Prügelei an der Haseltalbrücke nahe Weibersbrunn

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 22 Uhr in Richtung Würzburg ein Kleinbus an der Rastanlage Spessart Süd so langsam auf die Autobahn gefahren, dass ein Brummi-Fahrer auf der rechten Spur heftig abbremsen musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Nun hupte dieser, was die vier Insassen des Kleinbusses wohl verärgerte. In der Folge bremste der Kleinbus den Brummi mehrmals aus.

Als der Lastwagenfahrer nach der Haseltalbrücke auf dem Standstreifen anhielt, stoppte auch der Kleinbus. Kaum hatte er sein Führerhaus verlassen, stürmten drei Belgier aus dem Bus auf ihn zu und schlugen auf ihn ein. Anschließend beteiligte sich auch eine Mitfahrerin noch. Schließlich wurde er zur Leitplanke gedrängt und fiel über diese rückwärts etwa zwei bis drei Meter einen Hang hinunter. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wollte sich der Verletzte selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Kurz darauf stiegen die vier Personen in den Kleinbus ein und fuhren weiter. Weit kamen sie jedoch nicht, bei Würzburg stoppte ihn die Polizei. Dabei gaben die Insassen an, dass sie nach verbalen und körperlichen Attacken des Lasterfahrers ihre Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hatten und sich deshalb mit Fäusten wehrten. Die Staatsanwältin verhängte gegen alle vier je eine Sicherheitsleistung von 500 Euro, dann durfte der Kleinbus seine Fahrt fortsetzen.

rbb