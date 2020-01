Prozess gegen Ringertrainer: Körpersprache zeugt nicht von Reue

Damit fasst der Anklagevertreter zusammen, was auch Prozessbeobachter im Publikum beschäftigt: Der 52-Jährige muss sich unter anderem wegen einer Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs von zwei Jungen, darunter vier schwere Fälle (siehe Hintergrund), verantworten. Er räumt diese zu Prozessbeginn ein. Er sagt, dass er nie einem Kind habe wehtun wollen, dass er nie die seelischen Schäden bedacht habe, die er verursachte, er es »gerne ungeschehen machen« würde.

Fehlende Emotionen

Doch seine Körpersprache sagt etwas anderes: Als Beamte ihn hereinführen, streckt er den Fotografen die Mittelfinger entgegen. Die Fragen des Vorsitzenden Richters beantwortet er einsilbig, nuschelt kaum verständlich. Statt aufrecht zu sitzen, fläzt er mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl. »Sie haben nur Emotionen gezeigt, als es darum ging, dass ihr Auto beschädigt worden sein soll«, stellt der Staatsanwalt fest. Bei dem angeblichen Schuldeingeständnis habe jede Emotion gefehlt, so Schultheiß: »Der Angeklagte nimmt nur sich selbst und seine Bedürfnisse wahr.«

Zielgerichtetes Vorgehen

Entsprechend verhielt sich der Mann, das verdeutlicht der Prozess. Ab dem Jahr 2002 lebte er in einer Art Wohngemeinschaft mit der Mutter eines Elfjährigen, den er aus dem Ringer-Training kannte (mehr dazu im Kommentar). Während er zu der Frau eine »rein platonische« Beziehung führte, näherte er sich ihrem Sohn ab dem Jahr 2005, es kam zur gegenseitigen Befriedigung mit der Hand und Oral. Der Junge habe das freiwillig getan, er habe niemals Zwang oder Gewalt ausgeübt, sagt der Angeklagte. Heute ist der Junge 28 Jahre alt. »Ich habe mich nicht getraut, meiner Mutter etwas zu sagen. Ich habe gehofft, es hört irgendwann auf«, sagt er rückblickend.

Es hörte auf: Ab dem Jahr 2012 lebte der Angeklagte mit der Mutter des jungen Mannes zusammen, dessen Anzeige ihn auf die Anklagebank brachte. »Sie war mein gewünschter Partner«, sagt der 52-Jährige vor Gericht. Dennoch nahm er auch zu ihrem Sohn, der ihn als Vaterfigur ansah, sexuellen Kontakt auf, als dieser 12 oder 13 Jahre alt war. Der Kontakt wird intensiver, irgendwann bietet der Angeklagte dem Jungen Geschenke und Geld für sexuelle Gegenleistungen an. Die Initiative sei stets von den Kindern ausgegangen, behauptet der Angeklagte. »Sie waren von ihrer Entwicklung so weit, dass sie wussten, was sie taten.« Bei dem jungen Mann klingt das anders: »Ich habe Hass auf mich, auf ihn. Weil ich den Scheiß mitgemacht habe. Ich hätte viel früher aufhören können.«Auf die Frage, warum er sich nicht seiner Mutter anvertraut habe, sagt er: »Sie war endlich mal glücklich, das wollte ich ihr nicht nehmen.« Zudem: »Ich wollte es ihm recht machen, damit er mich nicht links liegenlässt.« Habe er sich geweigert, habe der Angeklagte nur das Nötigste mit ihm geredet, sei abweisend gewesen.

Hintergrund: Schwerer sexueller Missbrauch Schwerer sexueller Missbrauch liegt laut Paragraf 176 a unter anderem vor, • wenn eine Person über 18 Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, oder • wenn der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. (fka)

Keine sorgenfreie Kindheit

»Wir haben plastisch erlebt, wie das aussieht«, sagt Staatsanwalt Schultheiß in seinem Plädoyer. Tatsächlich gibt sich der 52-Jährige gegenüber dem Gericht oft wortkarg, der Vorsitzende Richter Sebastian Geis bohrt mehrfach nach, erhält einmal zur Antwort: »Ich weiß nicht, was das mit dem Fall zu tun hat.«

Als »beträchtlich« bezeichnet der Vorsitzende Richter die Strafe von sechs Jahren und neun Monaten, die die Große Strafkammer verhängt. »Sie haben den Kindern keine Gewalt angetan. Aber sie taten es nur, weil sie Sie als Vaterfigur ansahen«, so Geis. Der Angeklagte habe den Kindern, die mit den sexuellen Erfahrungen noch nicht umgehen konnten, eine sorgenfreie Kindheit und Jugend genommen.

