Das teilt das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung mit. Mit Nachdruck wird an der Behebung der Problemstellung gearbeitet. Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit über die Notrufnummer 110 an die Polizei wenden. Der Notruf 110 ist nicht von den Problemen betroffen.

ves/Polizeipräsidium Unterfranken