Postpakete in Aschaffenburger Frohsinnstraße gestohlen - Zeugen gesucht

Der Postbote stellte zur Tatzeit Pakete zu und entfernte sich kurz von seinem Fahrzeug. Als er zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen von 4 kleinen Paketen (Größe ca 30 - 50 cm). Diese waren für die Zustellung an der Schiebetür abgestellt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde in der Hofgartenstraße ein 44-Jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Fahrer unterzog sich einem Atemalkoholtest, welcher den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestätigte.

Elektro-Roller ohne Versicherungskennzeichen

Auf der Glattbacher Überfahrt wurde ein 31-Jähriger auf einem Elektro-Roller angetroffen, für welches er kein Versicherungskennzeichen aufweisen konnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt - Sozius führt Betäubungsmittel mit

Bei der Kontrolle eines Kleinkraftrades in der Auhofstraße konnte der 17-Jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse vorweisen. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit brachte ein negatives Ergebnis - der junge Fahrzeugführer zeigte deutliche Hinweise unter der Einwirkung berauschender Mittel zu stehen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Während der Kontrolle wurde durch die Beamten starker Marihuanageruch wahrgenommen, weshalb der Sozius einer Kontrolle unterzogen wurde. Hier wurde der Besitz einer geringen Menge Marihuana festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag gegen 13:45 Uhr kam es in der Würzburger Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrzeuge befuhren die Würzburger Straße. Aufgrund einer roten Ampel mussten zwei Fahrzeuge stehen bleiben, was der dritte Fahrzeugführer offensichtlich zu spät bemerkte und auf den unmittelbar vor ihm stehenden Pkw auffuhr. Diese wiederum wurde durch den Zusammenstoß auf das Heck des ersten Fahrzeugs geschoben. Es wurde hierbei niemand verletzt, jedoch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6700, Euro.

Ladendiebstahl einer Wodkaflasche Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr konnte in einem Supermarkt in der Würzburger Straße durch einen Ladendetektiv ein 56-Jähriger beobachtet werden, wie er eine Wodkaflasche in seiner Hosentasche versteckte und die Kasse ohne zu bezahlen passieren wollte. Dem Mann wurde Hausverbot erteilt und es ergeht Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt

Am Freitag kam es in der Zeit von 08:00 - 15:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen VW Golf. Dieser wurde im Magnolienweg auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Als die Besitzerin gegen 15:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs gebrochen war. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.

Verkehrsunfallflucht in Kleinostheim - Zeugen gesucht

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag parkte in Kleinostheim in der Maria-Probst-Straße ein schwarzer Audi. Gegen 23:50 Uhr wurde ein lauter Knall wahrgenommen und der Geschädigte stellte am nächsten Morgen einen frischen Schaden an seinem Pkw fest. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000, - Euro. Der Unfallverursacher ist derzeit noch unbekannt, jedoch wird um sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2200 gebeten.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg