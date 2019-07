Portemonnaie aus Helmfach gestohlen

Gegen BMW gefahren und davon gefahren

Miltenberg. Am Dienstag zwischen 6.15 bis 16 Uhr parkte ein BMW in der Monbrunner Straße in Miltenberg. In dieser Zeit wurde das Auto vermutlich während eines Rangiervorgangs angefahren und der Verursacher flüchtete. An der rechten hinteren Türe entstand eine Delle. Der Schaden dürfte bei circa 500 Euro liegen.

ves/Polizei Miltenberg