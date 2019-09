Porsche und geländer gerammt - Zwei Unfallfluchten

Geparkten Porsche in Gemünden angefahren und geflüchtet

Gemünden, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag, im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr, wurde ein auf einem Privatparkplatz in der Gartenstraße abgestellter, stillgelegter Porsche Cayenne im Heckbereich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei bislang noch nicht bekannt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geländer in Rieneck angefahren und geflüchtet

Rieneck, Lkr. Main-Spessart Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, nach Spurenlage vermutlich ein Lastwagen/Sattelauflieger oder eine Baumaschine, befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich befindet sich gegenüber der Einmündung in die Hauptstraße ein verzinktes Stahlrohrgeländer. Das Fahrzeug touchierte vermutlich mit dem hinteren Bereich das o. a. Geländer, wobei der Schaden entstand. Anschließend wurde das Fahrzeug vermutlich in Richtung Gemünden weitergesteuert, der Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hörte gegen 9.30 Uhr einen lauten Schlag, so dass hierbei von der Unfallzeit ausgegangen werden muss. Vom Fahrzeug ist jedoch nichts bekannt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Überholenden Wagen in Rieneck touchiert

Rieneck, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochmorgen gegen 06.10 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer von der neuen Umfahrungsstrecke kommend auf die „alte Straße“ durch Rieneck. Dabei setzte der Autofahrer um Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Der 56jährige Lkw-Fahrer holte jedoch vor einer Rechtskurve an der Hauptstraße nach links aus, um die Kurve besser fahren zu können. Hierbei übersah er den bereits neben ihm befindlichen Audi und touchierte diesen leicht an dessen Beifahrerspiegel. Am Lastwagen entstand augenscheinlich kein Schaden. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Karlstadt. Nach der Kläranlage sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw des 52-Jährigen erfasst. Da das Wild nicht aufgefunden werden konnte, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Ford Mustang entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden