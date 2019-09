Porsche-Fahrer unter Drogen - Gegenüber Polizei: er sei doch gar nicht gefahren

Das Fahrzeug sollte gegen 22 Uhr in Elsenfeld in der Marienstraße angehalten werden. Der Fahrer gab allerdings Gas und versuchte zu flüchten. Er konnte in der Adam-Zirkel-Straße eingeholt werden. Obwohl der Fahrer alleine im Fahrzeug saß, selbst den Motor abstellte und vom Fahrersitz vor den Augen der Beamten ausstieg, gab er sofort an, nicht gefahren zu sein. Da er noch vor der Kontrolle in ein Haus gehen wollte, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine Blutprobe entnommen, ehe er zu Fuß seinen Heimweg antreten durfte.

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Der Heimweg endete am Samstagabend für einen Radfahrer im Klinikum Aschaffenburg. Der 18jährige war um 23.10 Uhr auf der Roland-Schwing-Brücke unterwegs. Dabei stürzte er mit seinem Fahrrad und verletzte sich am Kopf. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme hatte sich herausgestellt, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von 0,65 mg/l ergeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit Pedelec gestürzt und verletzt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Beim Sturz mit seinem Pedelec verletzte sich am Samstagabend ein Radfahrer. Er war in der Erlenbacher Straße unterwegs und wollte auf den Gehweg fahren. Dabei unterschätzte er die Höhe des Randsteins. Bei dem Sturz zog sich der 52jährige Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert.

BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Unter Drogeneinfluss war der Fahrer eines BMW am Samstagmorgen unterwegs. Er wurde um 06.45 Uhr in der Spessartstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 29jährige beleidigte die Beamten während der ganzen Zeit, selbst im Beisein des Arztes noch, womit er sich eine weitere Strafanzeige eingehandelt hat.

Taxifahrer geprellt

Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Anstatt Bargeld zu erhalten konnte ein Taxifahrer nur noch zwei rennenden Fahrgästen hinterherschauen. Er hatte die beiden jungen Männer am Samstag am Freihofsplatz in Aschaffenburg mit dem Ziel Leidersbach aufgenommen. In Sulzbach war ein der Pfortengasse ein Stopp erfolgt. Dort war einer der Fahrgäste ausgestiegen und mit einer Tasche zurückgekommen. Am Feuerwehrhaus in Leidersbach hatten dann beide das Taxi verlassen und waren davon gerannt. Die Geflüchteten konnte der Fahrer nur als junge Männer, etwa 18 Jahre alt und ca. 160 cm groß, beschreiben.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

