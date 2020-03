Polizisten in Erlenbach beleidigt und kurz darauf Schlägerei angezettelt

Bei der Überprüfung und Belehrung durch die Polizeistreife zeigten sich zwei der Anwesenden bereits von Beginn an aggressiv. Ein 30-jähriger verweigerte die Angaben seiner Personalien und betitelte einen Polizeibeamten als „Arschloch“. Anschießend setzte er seine Beleidigungen noch derber auf Türkisch fort.

Nach Aufnahme der Personalien und der Mitteilung über die Aufnahme einer Strafanzeige wurde den dreien ein Platzverweis erteilt.

Kurze Zeit später wurde aus dem Siedlerweg eine handgreifliche Auseinandersetzung mitgeteilt. Die drei Männer vom Jugendhaus waren im Vorbeilaufen mit einem Ehepaar in Streit geraten. Dadurch entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei der sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau verletzt wurden. Die drei Männer hatten sich vor Eintreffen der Polizei bereits aus dem Staub gemacht. Als Täter wurde eindeutig derjenige beschrieben, der sich kurz zuvor bereits eine Anzeige wegen Beleidigung eingehandelt hatte.

Lautstarker Streit führt zu Rauschgiftfund

Elsenfeld: Ein lautstarker Streit in einer Wohnung hat zum Auffinden von Rauschgift geführt. In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, teilte ein Nachbar einen lautstarken Streit aus einer Wohnung in der Rücker Straße mit. Die Polizeistreife traf 5 Männer in der Wohnung an, die in Streit geraten waren. Da den Beamten ein aufdringlicher Marihuanageruch entgegenschlug, suchten sie nach dem Ursprung dieser Dunstwolke. In einem Tabakbeutel wurde das dazu gehörende Rauschgift entdeckt und sichergestellt.

Mofafahrer unter Alkoholeinfluss

Obernburg: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Ferienstraße ein Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel sofort deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 0,43 mg/l. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Kollision im Kreisverkehr

Eschau: Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Freitagnachmittag in Eschau. Beim Einfahren in den Kreisel der Elsavastraße übersah die Fahrerin eines Opel einen vorfahrtsberechtigten Toyota, der bereits im Kreisel fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Offene Fahrzeugtüre führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Wörth: Eine offene Fahrzeugtüre und ein falsch eingeschätzter Abstand haben zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Am Freitagnachmittag hatte der Fahrer eines Citroen sein Fahrzeug sein Fahrzeug in der Bayernstraße geparkt, um einen Bildschirm auszuladen. Dabei war die hintere straßenzugewandte Türe an seinem Fahrzeug offen gestanden. Der Fahrer eines Opel schätzte im Vorbeifahren den Abstand falsch ein und blieb an der Türe hängen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 12000 Euro.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Großwallstadt: Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Fahrer eines Seat wollte um 08.45 Uhr von der Odenwaldstraße nach links in die Gartenstraße abbiegen. Dies geschah in zu engem Bogen. In der Kurve stieß der Seat dann mit einem aus der Gartenstraße kommenden Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall und zog sich ein Hämatom und Schürfwunden zu. An seinem Krad entstand ein Totalschaden, am Pkw beläuft sich der Schaden auf 1000 Euro.

Zahlreiche Mitteilungen wegen Beschränkungen aufgrund der Coronapandemie

Obernburg: Aufgrund von Mitteilungen aus der Bevölkerung wurden zahlreiche Örtlichkeiten überprüft, an denen sich mehrere Personen zusammen aufhielten. Mit ganz wenigen Ausnahmen zeigten die Angetroffenen Verständnis für die angeordneten Beschränkungen und traten ihren Heimweg an. Ab dem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkung von Freitag auf Samstag um Mitternacht waren kaum noch Einsätze wegen Verstößen gegen diese Anordnung abzuarbeiten.

Ab der Veröffentlichung der Ausgangsbeschränkung am Freitag in Rundfunk und Fernsehen verzeichnete die Polizeidienststelle in Obernburg hunderte von telefonischen Anfragen. Viele Anrufer konnten die Dienststelle daher telefonisch nicht erreichen. Die Polizeibeamten möchten sie bei den Anfragenden daher ausdrücklich für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken.

Das Landratsamt Miltenberg hat für Anfragen betreffend den Ausgangsbeschränkungen und für Fragen bezüglich der Coronapandemie ein Bürgertelefon eingerichtet. Die ist täglich von 8 bis 16 und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 09371/501-700 zu erreichen.

