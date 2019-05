Polizisten helfen in Triefenstein und werden beleidigt

Triefenstein-Trennfeld, Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Bei Ermittlungen am frühen Mittwochabend in Trennfeld, stellten Beamte der PI Marktheidenfeld einen steckenden Haustürschlüssel, in einem Anwesen in der Sonnenstraße fest. Nachdem sie sich vergewisserten das Berechtigte nicht anwesend waren, verschlossen die Polizisten die Türe, hinterließen einen Hinweiszettel und nahmen den Schlüssel mit. Bei der Abholung der Schlüssel auf der Polizeiinspektion in Marktheidenfeld, beleidigte der 27-jährige Eigentümer die anwesenden Polizisten. Ein Verfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Sachbeschädigungen auf einem Gartengrundstück in Hafenlohr

Marktheidenfeld-Hafenlohr, LKR. Main-Spessart. In der Nacht auf Christi Himmelfahrt hörte ein Anwohner laute Geräusche auf einem naheliegenden Gartengrundstück. Durch die Streife der PI Marktheidenfeld, konnten auf dem Grundstück mehrere alkoholisierte Jugendliche festgestellt werden. Nach erster in Augenscheinnahme wurde auf dem Grundstück die Gartenhütte, eine Steinmauer und Holzdeko beschädigt. Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern entlassen. Ein 15-jähriger Jugendlicher wollte mit seinem Kleinkraftrad den Nachhauseweg antreten. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes wurden die Schlüssel des Mofas sichergestellt und somit eine Trunkenheitsfahrt unterbunden.

Zeuge meldet angetrunkenen Fahrer in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld-Erlenbach, LKR. Main-Spessart. An einer Lichtzeichenanlage in Marktheidenfeld wurde ein Autofahrer auf einen anderen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der in seinem Pkw am Steuer Wodka trank. Durch die verständigten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Erlenbach, parkend aufgefunden werden. Bei dem 56-jährigen Pkw-Fahrer konnte ein Atemalkoholgehalt von 0,96 Promille festgestellt werden. Der Mann musste sich auf der Dienststelle einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld