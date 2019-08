Die hinzugerufene Polizeistreife wies den beiden Männern den Weg aus dem Labyrinth. Dem 21-jährigen Esselbacher und dem 22-Jährigen aus Heilbronn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Nach Streitigkeiten im Shuttlebus geschlagen

Karbach, LKR. Main-Spessart. Am Samstag, gegen 01.25 Uhr, wurde ein 25-jähriger Birkenfelder auf der Heimfahrt von der Laurenzimesse in einem Shuttlebus, durch eine 22-jahrige Karbacherin und deren 24-jährigen Bruder aus Lohr, mit Schlägen traktiert. Vorausgegangen waren wohl Streitigkeiten des Geschädigten mit der Dame. Dieser erlitt nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich.

Messestand beschädigt

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. In der Nacht auf Samstag, gegen 01.00 Uhr, wurde ein Mitarbeiter auf das Geräusch zerberstenden Glases aufmerksam. Bei seiner Nachschau konnte er an einem Verkaufsstand für Unterwäsche, eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Bislang unbekannte Täter warfen diese mit einem herumliegenden Holzpfahl ein.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer: 09391-98410.



14-jähriger mit Rauschgift angetroffen

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Auf dem Festgelände wurde bei einem erst 14-jährigen Jungen aus dem Bereich Triefenstein am Freitagabend, eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der junge Mann wurde nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

Einsatzkräfte beleidigt

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Am Samstag, gegen 00.10 Uhr, wurde eine Streife der Polizei im Vorbeilaufen auf dem Festplatz, durch einen 22-Jährigen Marktheidenfelder, ohne besondere Veranlassung beleidigt. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

16-jährige beim Rauchen erwischt

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Am frühen Freitagabend wurde auf dem Festplatz, durch eine Streife eine 16-Jährige aus Hafenlohr beim Rauchen erwischt. Die Zigaretten wurden vernichtet. Das Jugendamt in Kenntnis gesetzt.

Briefkasten geklaut

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Bereits in der Nacht von Donnerstag, auf Freitag wurde in der Schmiedsgasse ein Briefkasten mit Zeitungsrohr und Ständer entwendet. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Am Samstag wurde der Briefkasten durch Spaziergänger im Bereich der Kneippanlage, unterhalb des Wonnemar aufgefunden. Er wurde dem Besitzer zurückgegeben.

Fahrrad gestohlen

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart. Am Freitagabend wurde einer 64-jährigen Marktheidenfelderin im Bereich der Georg-Mayr-Straße, ihr Damenrad entwendet. Das schwarze Rad der Marke Pegasus war mit einem Speichenschloss gesichert.

Sonstiges:

Radmuttern gelöst

Marktheidenfeld, LKR. In den Abendstunden des Donnerstages wurden bei einem roten Skoda, in der Düsseldorfer Straße, die Radmuttern des rechten Vorderrades gelöst. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer das lockere Rad und es kam zu keinem Unfall.

