Neben der bestehenden Regelungslage wird aber auch gebeten keine Haarsprays – die teilweise von Frauen als Ersatz für ein Pfefferspray mitgeführt wurden – mit auf die Messe zu nehmen. Weder durch Gegenstände die verboten, noch durch solche die erlaubt mitgeführt werden, wird der Messebesuch sicherer! Auch vom Mitnehmen von größeren Taschen oder Rucksäcken wird abgeraten, die außerdem vom Sicherheitsdienst bei Eintritt kontrolliert werden müssen.

Warnung vor Betrugsgeschäften

Marktheidenfeld: Aktuell befinden sich fahrende Händler im Bereich Marktheidenfeld. Diese bewerben für ihre Geschäftsräume, mobil oder auch bei Hausbesuchen den Ankauf von Gold, Schmuck, Uhren und anderen Wertgegenständen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, bei möglichen Geschäften mit diesen Händlern den Wert bzw. Gegenwert der Ware und des Geldes sorgfältig zu prüfen, um nicht Opfer eines Betruges zu werden. Auch wird davon abgeraten, den Händlern zum Begutachten von Pelzen, Uhren oder Möbeln Zugang zum Haus zu gewähren! Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der Ankauf von Gold im Reisegewerbe grundsätzlich verboten ist, eben um die Kunden zu schützen. Bemerken diese im Nachgang, bei einem Geschäft benachteiligt oder gar betrogen worden zu sein, wäre der mobile Ankäufer bereits nicht mehr greifbar.

Kleinunfall auf dem Tankstellengelände

Kreuzwertheim: Am Donnerstag gegen 19:15 Uhr parkte eine Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug vor dem Shop der HEM-Tankstelle. Nachdem ein weiterer Pkw-Fahrer sein Fahrzeug rückwärts von der Zapfsäule wegfahren wollte übersah er den geparkten Pkw vor dem Shop und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von jeweils 1.500 Euro.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Marktheidenfeld: Gestern, kurz nach 18 Uhr wurden zwei Kinder, 11 und 12 Jahre alt, beim Ladendiebstahl von 3 Dosen Red Bull in einem Marktheidenfelder Getränkeladen erwischt. Ein Zeuge konnte beobachten wie der 11-Jährige dem 12-Jährigen die 3 Dosen Red Bull in den Rucksack steckte. Zwei weitere Dosen Red Bull wurden an der Kasse von dem 11-jährigen Jungen bezahlt. Beim Verlassen des Marktes wurden sie aufgehalten und die Polizei verständigt.

Motorradunfall auf dem Klosterberg

Triefenstein: Bereits am Mittwoch ereignete sich auf der Kreisstraße MSP 36 von Lengfurt in Fahrtrichtung Rettersheim ein Motorradunfall. Die Kradfahrerin rutsche auf regennasser Fahrbahn, in der scharfen Rechtskurve und stürzte. Sie schlitterte anschließend mit Ihrem Motorrad auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Wie durch ein Wunder blieb die 40-jährige Fahrerin unverletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Kennzeichen entwendet

Marktheidenfeld: Der Koch der Seniorenanlage „Mainbrücke“ bemerkte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zwei ca. 25 jährige Männer auf dem Parkplatz. Als er die Beiden ansprach rannten sie davon. Bei späterer Nachschau wurde festgestellt, dass am Firmenfahrzeug, einem weißen Caddy, das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Hinweise auf die unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefonnummer 09391/9841-0

vd/Polizei Marktheidenfeld