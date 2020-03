Polizeikontrollen am Main in Aschaffenburg: Gehen erlaubt, sitzen verboten

Für die Bürger ist das Vorgehen der Behörde nicht immer nachvollziehbar Unsere Reporterin Katrin Filthaus berichtet, dass an diesem Samstagnachmittag viele Radfahrer unterwegs waren, aber auch Personen auf den Holzbänken saßen: Einige Zweiergrüppchen, die viel Abstand zueinander hielten, aber auch viele Menschen, die sich offensichtlich alleine auf den Bänken niedergelassen hatten - zumindest bis zwei Zweierstreifen der Polizei auftauchten. Die Beamten sprachen jeden an, der saß, auch diejenigen, die alleine da waren. Es entstanden längere Gespräche, einzelne Sitzende wurden offenbar nicht nur ermahnt, sondern auch aufgeschrieben - was genau notiert wurde, ist aber nicht bekannt. Unsere Kollegin war zu Recherchezwecken zum Thema Corona-Kontrollen vor Ort, denn das Polizeipräsidium Unterfranken lässt auf Anfrage der Redaktion keine Begleitung der Corona-Streifen durch die Medien zu. Eine Streife sprach auch die Blaulicht-Reporterin an. Die Redakteurin berichtet, dass die Polizisten sie darauf hinwiesen, dass sie sich an der frischen Luft bewegen (Fahrrad fahren, joggen, spazieren) dürfe - aber nicht auf einer Bank sitzen. Nach und nach leerte sich das Mainufer, das vor allem am Wochenende beliebter Freizeittreffpunkt der Bürger ist, kurzzeitig herrschte gähnende Leere auf Wiese und Bänken - zumindest bis gegen 15 Uhr. Dann fuhren die beiden Polizeibusse, die am Theoderichstor geparkt hatten, samt Personal davon. Kurz darauf waren die Bänke etwa im Bereich des Biergartens wieder besetzt. Dass eine einzelne Person nicht in der frischen Luft sitzen darf ist eine Vorgabe die der Gesellschaft in Bayern bisher nicht öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde. Wir warten derzeit auf eine Rückmeldung des Polizeipräsidiums zu den verstärkten Kontrollen in der Region. nle