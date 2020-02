Polizeibeamte in der Aschaffenburger Sandgasse angegriffen

Als eine uniformierte Streifenbesatzung den Sachverhalt klären wollte, mischte sich ein 21-jähriger Unbeteiligter ein, pöbelte und störte die Amtshandlungen. Da er einem Platzverweis nicht nachkam musste der Störenfried in Gewahrsam genommen werden. Dabei wehrte er sich und verletzte einen Beamten an der Hand. Mehrere unbekannte Passanten mischten sich in die Maßnahmen ein und solidarisierten sich mit dem vorgenannten Störenfried. Ein Beamter wurde durch einen Unbekannten zu Boden gestoßen. Um weitere Angriffe auf die Beamten zu verhindern musste das Pfefferspray gegen die Aggressoren eingesetzt werden. Nachdem weitere Streifenbesatzungen eintrafen, konnte der 21-Jährige schließlich ein Gewahrsam genommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Der verletzte Polizeibeamte musste den Dienst abbrechen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Unfall in der Hanauer Straße

Aschaffenburg. In der Hanauer Straße ereignete sich am Samstag, gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Der Fahrer eines BMW bog aus der Hanauer Straße kommend verbotswidrig nach links in die Leinwanderstraße ab. Das Linksabbiegen ist hier durch eine durchgezogene Linie verboten. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher auf den Gehweg abgewiesen. Dort stieß er gegen einen geparkten VW Golf. Dieser wiederum wurde gegen ein Verkehrszeichen geschoben, welches aus der Befestigung gerissen wurde.

Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 10.000 Euro liegen.

In Gegenverkehr geraten

Haibach. Eine 81-jährige Fahrzeuglenkerin geriet am Samstag, gegen 11.15 Uhr, aus bislang noch unbekannter Ursache mit ihrem Renault in der Würzburger Straße in Haibach in den Gegenverkehr. Die Fahrerin des entgegenkommenden Mercedes konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Renault kollidierte anschließend mit einem geparkten Pkw.

Die 81-jährige Unfallverursacherin, sowie die Beifahrerin des Mercedes wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt ca. 9.500 Euro.

18-Jähriger kracht mit BMW in die Leitplanke auf Höhe Schellenmühle

Schellenmühle. Am Samstagabend, gegen 21. Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem BMW von Schmerlenbach in Richtung Aschaffenburg. Kurz vor der Schellenmühle verlor er in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog sieht für die Verursachung eines Verkehrsunfalls infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro, sowie einem Punkt vor.

