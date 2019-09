Polizei zieht nach der "Tanzinsel" Bilanz

Bei Personenkontrollen, die im Rahmen der Veranstaltung „Tanzinsel“ im Bahnhofsbereich, auf dem Veranstaltungsgelände und den Zubringerstraßen/-wegen stattfanden, wurden bei insgesamt 27 Besuchern im Alter zwischen 17 und 50 Jahren diverse Betäubungsmittel wie Joints, Ecstasy-Tabletten, Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Alle Personen werden nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht.

Körperverletzung

Ein Security-Mann wurde gegen 17.45 Uhr von einem alkoholisierten Besucher mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt. Der 25jährige Täter hatte zur Tatzeit einen Promillewert von 2,18 Promille. Nachdem der Mann schon zuvor durch sein aggressives Verhalten auffiel und mehrere Polizeibeamte aufs Gröbste beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Haftzelle der PI Würzburg-Land.

Diebstahl mit Körperverletzung

Gegen 14.00 Uhr waren zwei Mitarbeiter des Festivals mit der Verteilung von Bons an die Besucher beschäftigt, als ein 21jähriger auf die Geschädigten zukam, ein ganzes Bündel Bonmarken einem Mitarbeiter entriss und diesen dabei an der Hand verletzte. Die Bons hatten einen Wert von ca. 2.000 EUR.

Ca. zwei Stunden später erkannte einer der Mitarbeiter den Täter in der Menschenmenge wieder und verständigte die Sicherheitsmitarbeiter, die den Mann der Polizei zuführten. Der 21jährige Täter war deutlich alkoholisiert. Die Überprüfung mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,22 Promille. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt konnte der Mann, der bereits einschlägig vorbestraft ist, nach Beschuldigtenvernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Sachbeschädigung

Vermutlich Heimkehrer von der Tanzinsel traten in der Bahnhofstraße 6 gegen die Blechverkleidung eines Hoftores, das dadurch leicht beschädigt wurde. Der Sachschaden wurde ca. 200 EUR beziffert.

Trunkenheitsfahrt

Ein Besucher der Tanzinsel, der gegen 23.45 Uhr mit seinem Fahrrad ohne Beleuchtung in Schlangenlinien auf der Bahnhofstraße auf dem Heimweg war, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, nachdem die Atemalkoholüberprüfung einen Wert von 2 Promille ergab. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde dem 26jährigen in der Nacht untersagt.

Versuchter Einbruch in Firmengelände

Am vergangenen Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Werkshallen einer Produktionsfirma in der Weißensteinstraße einzudringen. Der Täter benutzte eine Papiertonne aus Einstiegshilfe, um über die Umzäunung zu kommen. An den Toren riss er zwei Türgriffe ab, ohne dass ihm das Öffnen gelang. Nach Spurenlage stolperte der Eindringling über eine Absperrkette und einen Pfosten, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Täter ganz gut dem Alkohol zugesprochen hatte. Außerdem blieb beim Übersteigen des Zaunes eine seiner Socken dort hängen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich hier ein Heimkehrer von der Tanzinsel herumgetrieben hat.

Pkw schleudert Steine hoch

Gemünden-Massenbuch: Am Sonntag, gegen 11.00 Uhr, schleuderte ein 53jährige Autofahrer beim Befahren eines Schotterweges Steine hoch, die gegen die hintere linke Türe eines Pkw Volvo flogen und so leichten Sachschaden verursachten.

Nach rechts abgekommen

Mittelsinn: Am Samstag, 13.50 Uhr, befuhr ein 42jähriger mit einem Gespann bestehend aus Pkw und einem mit Brennholz beladenen Anhänger die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam der Fahrer ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Anhänger schaukelte sich hoch und kippte neben der Fahrbahn um. Die Holzladung blieb im Straßengraben liegen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Kupferdiebstahl

Gemünden: Im Zeitraum vom 26.08. bis 30.08.19, 09.15 Uhr, wurden an einem Wasserhäuschen am alten Massenbucher Weg in der Nähe der Kreisstraße MSP 11 beide Regenwasserfallrohre aus Kupfer mit einer Länge von ca. 2,50 Meter von der Außenwand abmontiert und entwendet. Das Diebesgut hat einen Metallwert von ca. 120 EUR. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den oder die Täter, die zum Abtransport ein Fahrzeug benötigten, unter Tel. 09351/9741-0.

vd/Polizei Gemünden