Polizei zieht in Sulzbach angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Ein Sulzbacher ist am Sonntag Vormittag gegen 10.55 Uhr im rahmen einer Verkehrskontrolle angetrunken aufgefallen. Die Beamten hatten den 50-Jährigen in der Hauptstraße angehalten. Bei der Überprufung des Sulzbachers stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch fest. Ein hierauf durchgefuhrter Alkoholtest ergab bei dem Angetrunkenen einen Wert von 0,62 Promille. Auch in Obernburg wurde ein Alkoholsunder aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Miltenberger Straße war hier ein Elsenfelder aufgefallen. Bei ihm zeigte der Alcomat 0,74 Promille. Beide Alkoholsunder erwartet nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

Polizeiinspektion Obernburg