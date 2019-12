Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrügern im Main-Spessart-Kreis

Die Polizeiinspektion Lohr a. Main erlangte Kenntnis über drei Fälle, in denen Senioren im Verlaufe des Donnerstags telefonisch in betrügerischer Absicht kontaktiert wurden Die Betrüger gaben vor, sich als angelbliche Verwandte in einer finanziellen Notlage zu befinden und baten ihre Opfer um Summen von mehreren tausend Euro.

Die Betroffenen erkannten jedoch die Lage und meldeten sich umgehend bei der Polizei, sodass es bisher zu keinen Vermögensschäden kam.

Tipps, wie Sie sich schützen können, im Main-Echo-Dossier

Mit vereister Scheibe Unfall verursacht

Am Donnerstagmorgen, den 05.12.2019, kam es an der Kreuzung Bergwiesenstr./ Wombacher Str. in Lohr a. Main zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19jähriger Fahranfänger befuhr mit einem Pkw/Audi die Bergwiesenstr. und wollte am Kreuzungsbereich seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Für ihn galt an dieser Stelle per Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Da der junge Mann seine Windschutzscheibe lediglich linksseitig vom Eis befreit hatte, übersah er einen von rechts kommenden Pkw/Kia, besetzt mit einem 60jährigen Fahrzeugführer. Der Pkw/Audi stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Unfallgegners. Es entstand ein Gesamtschaden von 6000€, verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Lohr a. Main möchte anlässlich dieses Ereignisses an die Fahrzeugführer appellieren, gerade in der Winterzeit vor Fahrtantritt stets für ein rundum freies Sichtfeld zu sorgen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr