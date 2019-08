Polizei warnt: Unfallgefahr in der Einhausung auf A3 bei Goldbach

Der Verkehr habe sich bis nach Hessen gestaut, so Neff. Durch Bauarbeiten in der Lärmschutzeinhausung zwischen Goldbach und Hösbach ist eine wechselnde Verkehrsführung nötig. Das wird laut Polizei mindestens fünf Wochen so bleiben. Zwar sind sämtliche A3-Ausfahrten offen, der Ausfahrbereich jedoch im Baustellenbereich verkürzt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, vor allem im Baustellenbereich umsichtig und vorausschauend zu fahren.?nle/fka

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach