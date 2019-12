Polizei warnt: Schnee und Glatteis sorgen für Unfälle und Verkehrschaos in der Region

In ganz Unterfranken kommt es derzeit aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse durch Schnee und Eis zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei registrierte insbesondere seit 12.00 Uhr zahlreiche Unfälle. Dem Sachstand nach wurde bis dato niemand ernsthaft verletzt. Gegen 13.00 Uhr versperrte auf der A3 bei Rohrbrunn ein querstehender Sattelzug die Fahrbahn in Richtung Frankfurt und sorgte für einen kilometerlangen Stau. Aktuell (Stand 15 Uhr) müssen Autofahrer noch immer mit Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen rechnen, der Stau löst sich aber allmählich auf.

Die Polizei bitte alle Verkehrsteilnehmer um eine besonders vorsichtige Fahrweise. Nach Möglichkeit sollten Fahrten verschoben werden. Winterreifen sind zwingend erforderlich.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken