Polizei sucht Zeugen zu Unfällen in Kleinkahl und Schöllkrippen

Kleinkahl, Lkr. Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 18.06.2019, 18.00 Uhr, bis zum 19.06.2019, 17.00 Uhr, wurde in der Kahlstraße in Kleinkahl ein Verteilerkasten der Deutschen Telekom durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden wurde vorläufig mit 50,- Euro beziffert. Hinweise zum Fahrzeug liegen bisher nicht vor.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Während des Einkaufs einer 28-jährigen Opel-Fahrerin in Schöllkrippen, bei Aldi in der Industriestraße, wurde deren auf dem Parkplatz geparktes Fahrzeug von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit wurde auf den Mittwochabend, in der Zeit von 17.00 Uhr - 17.15 Uhr, eingegrenzt. An der Heckstoßstange links entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den vorliegenden Unfallfluchten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss durch Westerngrund

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 51jährigen Fahrers eines Peugeot am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, in Westerngrund, wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alkomaten vor Ort ergab einen Wert von 1,26 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Fahrer wieder entlassen.

Rasenmäher aus Schuppen in Dettingen gestohlen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit vom 17.06.2019 bis zum 19.06.2019 wurde aus einem unverschlossenen Schuppen, in der Hörsteiner Straße in Karlstein, ein roter Rasenmäher der Marke Einhell von einem unbekannten Täter entwendet. Der Zeitwert des Rasenmähers betrug ca. 80,- Euro.

Mountainbike aus Garten in Kleinkahl gestohlen

Kleinkahl, Lkr. Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 15.05.2019 bis zum 19.06.2019 wurde ein Mountainbike der Marke Canyon, Typ Spectral AI 7.0 EX, in der Farbe schwarz, entwendet. Das Rad war verschlossen im Garten eines Anwesens in den Rickgärten in Kleinkahl, Ortsteil Großkahl, abgestellt. Das Rad hatte einen Wert von ca. 2000,- Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den vorliegenden Diebstählen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau