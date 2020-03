Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall bei Stockstadt auf der A 3

Nach einem Unfall am Dienstagabend sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Gegen 19.25 Uhr war ein 22-Jähriger Lastwagenfahrer auf der A 3 bei Stockstadt in Richtung Frankfurt unterwegs. Ein Autofahrer fuhr von der Nebenfahrbahn auf die Autobahn auf, stieß dabei mit seinem Wagen gegen den Laster und im Anschluss gegen die Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 7000 Euro zu kümmern, flüchtet der Fahrer mit seinem Auto. Das Kennzeichen konnte der geschädigte Lasterfahrer der Polizei leider nicht nennen. Die Beamten fanden bei der Unfallaufnahme Fahrzeugteile, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem verursachenden Auto um einen schwarzen BMW der 1-er Serie handelt. Hinweise zum flüchtigen Auto nimmt die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/8572530 entgegen.

sru/ Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach