Polizei sucht Zeugen: 10 beschädigte Fahrzeuge in der Hettingerstraße

Daher sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg erneut nach Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigungs-Serie geben könne. Hierbei hatte ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 23. auf den 24.10.2019 die linke Fahrzeugseite von zehn Pkw verkratzt, die am rechten Fahrbahnrand der Hettingerstraße abgestellt waren. Der Täter verursachte Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrradfahrer kollidiert frontal mit Pkw

Stockstadt. Am Mittwochmorgen, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer einen Waldweg (Verlängerung der Großostheimer Straße) von Stockstadt kommend in Richtung Bundesstraße 26. Der Radler wollte die B26 geradeaus überqueren. Er fuhr hierbei vor einen Pkw VW, der von links aus Richtung Stockstadt angefahren kam und in Richtung Babenhausen unterwegs war. Der 25-Jährige hatte die Geschwindigkeit des Pkw falsch eingeschätzt. Der 53-jährige Autofahrer erkannte den Radler und versuchte nach links auszuweichen. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einer Kollision des Fahrradfahrers mit der Fahrzeugfront rechts. Der 25-Jährige wurde von der rechten Fahrzeugseite in den unbefestigten Seitenstreifen abgewiesen. Vor Ort erfolgte eine Notärztliche Behandlung und die Retter führten den Radler einem Krankenhaus zu. Er erlitt Schürfwunden, Prellungen und eine Fraktur am Mittelfuß. Der Sachschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Die Kräfte der Feuerwehr Stockstadt unterstützten bei der Verkehrsregelung an der Einsatzörtlichkeit.

Mülltonne fängt Feuer

Hösbach-Winzenhohl. Am späten Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, geriet eine Mülltonne in der Marienstraße in Brand. Die Feuerwehr Hösbach konnte das Feuer zügig ablöschen. Es entstand lediglich Sachschaden an der Mülltonne.

Zeugen, die Hinweise zu einer Brandursache oder einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/mkl