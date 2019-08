Polizei stoppt umherirrenden Autofahrer bei Arnstein

Am Dienstag teilte gegen 16.45 Uhr ein Zeugin telefonisch bei der Polizei mit, dass zwischen dem Autobahnkreuz SW/Werneck und Arnstein ein in Schlangenlinien fahrender Pkw unterwegs sei.

Das Fahrzeug konnte von den anfahrenden Beamten zwischen Müdesheim und Halsheim erkannt und gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 74-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass sich dieser seit rund 24 Stunden auf einer bundesweiten Irrfahrt befand. Er wusste nicht wo er war und wohin er eigentlich wollte.

Der Mann war von Angehörigen bereits bei der Polizei seines Wohnortes in Oberfranken als vermisst gemeldet worden. Der Mann und sein Fahrzeug wurden zur Polizei nach Karlstadt verbracht. Dort konnte er nach Begutachtung durch einen verständigten Arzt von Angehörigen abgeholt werden.

Frontalzusammenstoß in Retzbach - zwei Verletzte

Retzbach. Am Mittwoch bemerkte gegen 08:45 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer zwischen Thüngen und Retzbach, ca. 500 Meter vor dem Kreisverkehr Retzbach, zu spät, dass vor ihm eine 55-jährige Autofahrerin vor einer Rechtskurve ihre Geschwindigkeit verringerte. Der Mann wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Frau.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 22000.- Euro. An der Unfallstelle wurden die Beamten von insgesamt 15 Helfern der freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Orte unterstützt.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt