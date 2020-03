Polizei stoppt in Karlstadt Autofahrer mit 1,12 Promille im Blut

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab dann auch einen Wert von 1,12 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Auto war nicht zugelassen

Karlstadt , Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag fiel den Beamten gegen 11:50 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt ein dort fahrender Pkw Nissan auf, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Eine Kontrolle ergab, dass der 32-jährige Fahrer das Auto ohne jegliche Zulassung nutzte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Mann kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz und Steuerhinterziehung zu.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt