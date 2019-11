Polizei stoppt alkoholisierter Autofahrer gleich zwei Mal

Der Fahrer sei mit seinem Firmenfahrzeug auf eine Verkehrsinsel gekommen und habe dort mehrere Verkehrsschilder beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert lag. Aufgrund dessen wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Nachdem der Mann von der Polizei entlassen wurde, konnte er wenig später beobachtet werden, wie er diesmal mit seinem privaten Fahrzeug vom Magnolienweg wegfuhr. An seiner Wohnanschrift konnte er letztendlich erneut einer Kontrolle unterzogen werden, bei der die Beamten noch immer eine deutliche Alkoholisierung des Mannes feststellten.

Da er aus seinem ersten Fehler nichts gelernt hatte, wurde er erneut zur Polizeidienststelle gebracht und musste sich abermals einer Blutentnahme stellen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Trunkenheit im Verkehr. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen, vierstelligen Betrag.

Opelfahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend kam es auf der Kreuzung Auhofstraße / Weichertstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Opelfahrerin den entgegenkommenden Seat übersah. Die Unfallverursacherin bog von der Auhofstraße in die Weichertstraße ab, ohne den kreuzenden Seat durchfahren zu lassen. Bei dem Unfall wurde keiner der beiden Fahrer verletzt. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Der Opel war zudem nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Fußgänger an Zebrastreifen von Pkw erfasst

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Platanenallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Fußgänger und einer Opelfahrerin. An dem Fußgängerüberweg, auf Höhe der Fabrikstraße, wollte der junge Mann die Platanenallee überqueren, wobei er von der 23-Jährigen, die die Platanenallee in Richtung Goldbacher Straße befuhr, übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß bei wohl niedriger Geschwindigkeit wurde der Fußgänger leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die Opelfahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fiatfahrerin kollidiert mit Vespa

Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Schillerstraße ein Zusammenstoß zwischen einer Vespa-Fahrerin und einer 20-jährigen Pkw-Fahrerin. Diese wollte von der Mittelstraße nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die vorrangberechtigte Fahrerin des Kleinkraftrades, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz der Rollerfahrerin verletzte sich diese schwer und musste umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die Fiatfahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jugendlicher zerstört Telefon nach Festnahme

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet ein 17-Jähriger in Streit mit einem Türsteher einer Diskothek in der Würzburger Straße. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Halbstarken wurde die Polizei hinzugezogen, die den jungen Mann u.a. wegen seiner deutlichen Alkoholisierung in Gewahrsam nahm und zur Dienststelle verbrachte. Bereits hier wurde der Jugendliche deutlich ausfällig gegenüber den Beamten, weshalb er gefesselt werden musste. Auf der Dienststelle wurde ihm die Gelegenheit gegeben, seine Mutter zu kontaktieren, die ihn dort abholen konnte. Da dies Scheiterte zerstörte er den Hörer des polizeilichen Telefons und wurde im Anschluss in die Ausnüchterungszelle gebracht. Zuvor konnte noch eine geringe Menge Cannabis bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Unbekannte beschmieren Bagger mit Sprühlack

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Kochstraße ein Bagger der Stadt Aschaffenburg beschädigt. Der bisher unbekannte Täter sprühte auf die Front- und Seitenscheibe sowie auf die Motorhaube des Arbeitsgerätes mehrere Symbole. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Fenster der Eingangstüre des Jugendtreffs eingeschlagen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Eingangstüre des Jugendtreffs in der Hockstraße beschädigt. Am Donnerstagmorgen mussten Mitarbeiter der Kinder- und Jugendeinrichtung feststellen, dass das Glasfenster an der Haupteingangstüre eingeschlagen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den/die noch unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Mercedesfahrer nach Kollision leicht verletzt

Mainaschaff: Am Donnerstagabend kam es in der Behringstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 38-jährigen Mercedesfahrerin und einem 26-jährigen Opelfahrer. Dieser missachtete die vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmerin, die einer abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

vd/Polizei Aschaffenburg