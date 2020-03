Polizei stellt in Miltenberg Marihuana sicher

Am Freitag, den 27.03.2020, gegen 18.45 Uhr sollten zwei Männer in der Josef-Wirth-Straße hinsichtlich der Einhaltung der Ausgangsbeschränkung überprüft werden. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass einer der Männer versuchte, etwas in seiner Kleidung zu verstecken. Es handelte sich um ein Päckchen mit einer geringen Menge Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde noch ein weiteres Päckchen aufgefunden, insgesamt drei Gramm Marihuana. Neben der Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet den jungen Mann noch eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Etwa zwei Stunden später erfolgte in der Nähe des Bahnhofs Miltenberg eine weitere Kontrolle eines Fußgängers. Dieser hatte sich verdächtig gemacht, als er beim Erkennen der Polizeistreife seine Schritte beschleunigte. Als die Polizeibeamten den jungen Mann eingeholt hatten, stellten sie fest, dass vor seinen Füßen eine Tüte mit Marihuana lag, die er offensichtlich fallen gelassen hatte. Das Rauschgift (sieben Gramm) wurde sichergestellt.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg