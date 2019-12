Polizei stellt in Klingenberg Schreckschusswaffe und Drogen sicher

Am Freitag fiel ein Heranwachsender gegen 14 Uhr zuerst im Bereich des Miltenberger Bahnhofs auf, da er offensichtlich eine Pistole bei sich führte. Ein Zeuge machte hierbei die Polizei darauf aufmerksam. Der Waffenbesitzer konnte jedoch nicht mehr von den Streifen der Miltenberger Polizei angetroffen werden.

Im weiteren Verlauf meldete sich eine weitere Zeugin aus der Regionalbahn zwischen Miltenberg und Aschaffenburg bei der Obernburger Polizei und gab an, einen Reisenden mit einem männlichen Begleiter festgestellt zu haben, der offenbar eine Schusswaffe in einer Tasche bei sich hätte. Die beiden Männer seien dann in Klingenberg aus dem Zug gestiegen. Im Rahmen der veranlassten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen dann gegen 15.20 Uhr in der öffentlichen Parkanlage Rosengärtchen in Klingenberg von Streifen der Obernburger und Mittelberger Polizei angetroffen und durchsucht werden.

Hierbei stellten die Beamten bei einem 18-Jährigen eine Schreckschusspistole mit geschoßloser Munition sicher. Bei seinem 17-jährigen Begleiter wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Der 18-Jährige hatte bereits nachweislich zum Vergnügen ein paar Schüsse in dem Park abgegeben. Da er weder in Besitz eines Waffenscheines noch einer Schießerlaubnis war muss er sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er das Betäubungsmittel unerlaubt besaß.

Öffentliche Elektronikschrottcontainer in Obernburg aufgebrochen

Obernburg a.Main. In der Zeit vom 18.12.19 bis 27.12.19 wurde ein in der Bachstraße bereitgestellter Container für Elektroabfälle des Landratsamtes Miltenberg aufgebrochen und die darin befindlichen Abfälle entwendet. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Elektronikschrott mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert worden ist.

Kfz-Anhängers in Erlenbach gestohlen

Erlenbach a.Main (OT Mechenhard). Im Zeitraum vom 23.12.19, 17:30 Uhr bis 27.12.19, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Kfz-Anhänger des Herstellers Anssems (zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg) ohne amtliches Kennzeichen, der In den Sohlöden abgestellt war. Das neuwertige Fahrzeug hatte einen Wert von mehreren tausend Euro.

Vorfahrt in Wörth missachtet - Frau verletzt

Wörth a.Main. Am Freitag geeignete sich um 18:40 Uhr an der Kreuzung Kurmainzer Straße / Odenwaldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden von über 16.000 Euro entstand. Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Seat von der Kurmainzer Straße in Richtung Im Bürgel und übersah hierbei im Kreuzungsbereich die Fahrerin eines Pkw Toyota Yaris, die die bevorrechtigte Odenwaldstraße aus Richtung Seckmauern kommend befuhr. Es kam zur Kollision und die beiden Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 52-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ambulanter Behandlung zugeführt.

Verkehrsunfall in Sulzbach - Vorfahrt missachtet

Sulzbach a.Main. Am Freitag kam es um 10:30 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Steinhohle zu einem Unfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro entstand. Der 72-jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr von der Steinhohle aus auf die Bahnhofstraße und übersah hierbei den von rechts kommenden Pkw Audi eines 28-Jährigen, der bevorrechtigt in Richtung Kleinwallstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ortstafeln in Eschau beschädigt

Eschau. Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Donnerstag bis Freitag an den Ortstafeln der Gemeinde zu schaffen und beschädigte diese durch Umbiegen. Hierbei traf es zum einen die Ortstafel am Ortsausgang in Richtung Wildenstein und zum anderen die Tafel vom Ortseingang des Ortsteiles Wildenstein.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Erlenbach a.Main. In der Zeit vom 24.12.19, 14:30 Uhr, bis 27.12.19, 04:00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Gebäudeaußenwand eines Verbrauchermarktes in der Straße Pfützenäcker mit einem mehrfarbigen Graffiti, auf einer Fläche von etwa drei auf eineinhalb Meter. Der hieraus entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg