Polizei stellt Rauschgift in Gemünden sicher

Bei einem 18-Jährigen, welcher sich zusammen mit 5 weiteren Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren am Bahnhof aufhielt, konnte 0,56 g Haschisch aufgefunden werden. Gegen den Mann wird Anzeige wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Wildunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend befuhr eine 31-jährige Autofahrerin innerorts den Baumgartenweg nach Hause. An der Einmündung Weinbergstraße querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw Ford der 31-Jährigen. Hierbei entstanden leichte Dellen in der Fahrertüre bzw. am Kotflügel. Das Reh flüchtete anschließend in ein Gartengrundstück. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Warenbetrug

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Mitte Januar kaufte ein 51-jähriger Mann in einem Online-Shop „Eplanet-Store“ ein Handy. Er überwies den Kaufpreis in Höhe von 174,58 Euro im Voraus auf ein spanisches Konto. Nachdem bis heute keine Ware geliefert wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen ergaben jetzt, dass es sich um einen „Fake-Shop“ handelt.

mci / Quelle: Polizei Gemünden