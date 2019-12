Polizei stellt Heroin in Kleinwallstadt sicher

Nachdem der Amtsbekannte in Kleinwallstadt ausstieg, wurde er von einer Zivilstreife im Bahnhofsumfeld kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten mehrere Heroinplomben, insgesamt gut fünf Gramm Heroin, teilweise in der Bekleidung versteckt, sicher. Bei der ausführlichen Überprüfung des Betäubungsmittelkonsumenten stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Aschaffenburger auch mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Nach Zahlung einer Geldleistung konnte der Aschaffenburger die Haft abwenden. Eine Durchsuchung seiner Wohnung nach Betäubungsmitteln führte noch zum Auffinden einer geringen Menge Marihuana.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erlenbach. Eine junge Großostheimerin ist am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr beim Schwarzfahren erwischt worden. Die Fiatfahrerin hatte seit mehreren Monaten einen Fahrerlaubnisentzug, da ihr wegen diverser Verkehrsverstöße und nicht durchgeführtem Aufbauseminar die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Bei der Kontrolle durch die Streife der PI Obernburg versuchte die junge Dame die Beamten zu täuschen und gab sich als ihre Schwester aus. Dies wollte sie mit dem zuhause aufbewahrten Ausweis der Schwester untermauern. Die eingesetzten beamten ließ0en sich jedoch nicht täuschen und durchschauten den „Trick“ der jungen Dame, die nun u. a. eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet.

Großwallstadt. Beim Einfahren in die Einsteinstraße hat es am Donnerstag Mittag gegen 13.10 Uhr gekracht. Eine Breubergerin wollte hier, vom Parkplatz eines Möbelmarktes kommend, in die Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten Pkw BMW und fuhr diesem beim Einbiegen in die Fahrertüre. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Elsenfeld. Ohne die erforderliche Versicherung hat sich eine junge Elsenfelderin am Donnerstagvormittag mit ihrem E-Scooter auf die Elsenfelder Straße begeben. Die Dame fiel einer Streife auf, da an dem E-Roller die kleine Versicherungsplakette fehlte. Die Beamten beanstandeten die Rollerfahrerin und unterbanden die Weiterfahrt mit dem „hippen“ Fortbewegungsmittel.

mci / Quelle: Polizei Obernburg