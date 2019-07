Polizei stell Marihuana bei 18-Jährigem in Niedernberg sicher

Als die Streifenbesatzung in die Richtung des Mannes lief, versuchte dieser noch erfolglos, eine geringe Menge Marihuana verschwinden zu lassen. Der 18-Jährige muss sich nun im Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Drogenbesitz - Zweiter Fall

Klingenberg a. Main. Ein 28-jähriger sowie ein 40-jähriger Mann wurden in einer Grünanlage durch zivile Polizeibeamte einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei versuchte der 28-Jährige eine Blombe, welche mit einer geringen Menge Amphetamin gefüllt war, zu verstecken. Die Blombe wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun ebenfalls im Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Elektroschrott gestohlen

Klingenberg a. Main. Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr fielen einem aufmerksamen Bürger zwei männliche Personen auf, welche sich an einem Elektroschrott-Container zu schaffen machten. Offenbar entwendeten die Männer Gegenstände aus dem Container und luden diese anschließend in einen weißen Sprinter. Bis die Streifenbesatzung die Tatörtlichkeit erreichte, hatten sich die vermeintlichen Diebe bereits mit dem Sprinter in Richtung Wörth entfernt. An dem Container wurden Hebelspuren festgestellt. Was genau gestohlen wurde, bedarf weiterer Abklärung durch die Ermittlungsgruppe der PI Obernburg.

Ladendiebin nachträglich wiedererkannt

Elsenfeld. Der Filialleiter eines Verbrauchermarktes konnte nach Sichtung der Videoaufzeichnung eine Ladendiebin identifizieren, welche wenige Tage zuvor ein Bügeleisen gestohlen hatte. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen konnte die Rumänin wieder entlassen werden.

Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Niedernberg. Am Abend des 30.06.2019 ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2313 auf Höhe des „Honisch Beachs“ ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann lief gemeinsam mit zwei Freunden von Großwallstadt kommend am linken Fahrbahnrand in Richtung Niedernberg. Ein von hinten, also ebenfalls aus Richtung Großwallstadt kommender, dunkelgrauer BMW-Kombi, befuhr aus bislang unbekannten Gründen die linke Fahrbahn und touchierte hierbei mit dem linken Außenspiegel den rechten Arm des jungen Mannes. Nach dem Zusammenstoß hielt der BMW-Fahrer an. Personalien wurden ausgetauscht. Da der junge Mann lediglich von einer Prellung seines Armes ausging, wurde auf die Hinzuziehung eines Krankenwagens oder der Polizei vor Ort verzichtet. Am Folgetag suchte der Fußgänger einen Arzt auf, welcher einen Bruch seines Unterarms diagnostizierte. Da bei dem Personalienaustausch offenbar ein Fehler entstand, sind die Personalien des 45-50 Jahre alten BMW-Fahrers nicht gesichert. Der Verletzte meldete den Unfall deshalb nachträglich bei der PI Obernburg. Der Pkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der PI Obernburg in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades

Kleinwallstadt. Im Tatzeitraum vom 28.06. - 29.06.19 wurde in der Schloßstraße aus einer unverschlossenen Garage ein blaues Mountainbike der Marke „Ghost“ im Wert von etwa 175 € entwendet. Bislang sind keine Hinweise auf einen möglichen Täter vorhanden.

Verkehrsunfallflucht

Großwallstadt. Am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr kam es zwischen einem Pkw der Marke Mitsubishi und einem Pkw der Marke VW in der Großostheimer Straße zu einer Spiegelberührung. Die beiden Pkw fuhren in entgegengesetzte Richtungen. Als sie sich auf gleicher Höhe befanden, berührten sich beide linke Außenspiegel, was zumindest an dem Pkw Mitsubishi einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 € verursachte. Nachdem die Fahrerin des BMWs auf die Beschädigung angesprochen wurde, fuhr sie einfach davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Anhand des abgelesenen Kennzeichens wird nun die Fahrerin des BMWs ermittelt. Die Fahrzeugführerin erwartet dann ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

mci / Quelle: Polizei Obernburg